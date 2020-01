Ronaldo: “Le partite si iniziano a vincere durante la settimana”

TORINO- Giornata di lavoro per la Juventus, che nella tarda mattinata si è ritrovata al JTC per continuare a preparare la sfida di domenica con la Fiorentina, prima occasione per ripartire dopo la debacle di Napoli. Tra i più in forma, anche in allenamento, si è segnalato Cristiano Ronaldo, che contro i viola andrà in cerca di un altro gol per allungare la sua striscia positiva che dura da ormai otto gare. Cr7, sui social, ha poi postato alcune foto della seduta odierna, descrivendole con la frase: “Le partite si iniziano a vincere durante la settimana”: