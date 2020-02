Ronaldo, l’assenza con il Brescia fa sfumare un record di Batistuta

TORINO- Ogni tanto anche un marziano come Cristiano Ronaldo ha bisogno di un turno di riposo. Per questo, in accordo con mister Sarri, il portoghese ha deciso di saltare la partita di oggi con il Brescia, in cui il suo posto è stato preso da Cuadrado. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, la scelta del numero 7 non gli consentirà di agguantare il record stabilito da Batistuta. Infatti, anche andando in gol alla prossima partita, l’ex Real Madrid non avrà raggiunto le undici gare di fila a segno come successe invece all’argentino. Stessa sorte toccò a Quagliarella nella passata stagione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<