Ronaldo, la rete alla Samp vale un record

TORINO- Con il successo esterno per 2-1 in casa della Sampdoria, la Juventus ha concluso al meglio il 2019 in campionato. Bianconeri ora momentaneamente in testa alla classifica a +3 sull'Inter, grazie ai gol messi a segno da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. E, proprio il perentorio colpo di testa, vale al portoghese un record. Come se non bastassero i 71 cm di elevazione e gli 0.92 centesimi di secondo passati in aria, Cr7 ha messo a segno il suo gol numero 67 di testa dal 2006 ad oggi nei massimi campionati europei. A distanza quasi siderale dal primo posto segue la vecchia conoscenza juventina Fernando Llorente a quota 58, seguito dall'altro basco Aduriz a 47.