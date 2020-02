TORINO- Se ultimamente la Juventus sta balbettando parecchio in campionato, Cristiano Ronaldo è invece costante nel proprio rendimento. Il fenomeno portoghese, dopo un novembre da brividi, ha infatti segnato nelle ultime 10 partite da lui giocate in campionato, per un totale di 15 reti da inizio dicembre. Nei cinque massimi campionati europei, nessuno è riuscito a stare al suo passo, visto che l’ex Real ha messo a segno almeno 5 reti in più di qualsiasi altro calciatore.