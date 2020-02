Ronaldo? Insigne non ha dubbi: “Il migliore al mondo è Messi”

TORINO- In un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato della sfida di domani con il Barcellona. Il numero 24, inoltre, ha dichiarato apertamente il suo preferito tra Ronaldo e Messi: “Stiamo vivendo la vigilia in modo sereno, sappiamo che loro sono una grande squadra e dovremo lavorare duramente. Dobbiamo limitare a tutti i costi Messi, il miglior giocatore del mondo, anche se non è il loro unico punto di forza. Ce la possiamo giocare, ma dovremo arrivare concentrati al 100%”.

