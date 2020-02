Ronaldo, in Svizzera nasce una statua di cioccolato a grandezza naturale

TORINO- Nel corso degli anni, grazie agli innuerevoli gol e trofei conquistati, Cristiano Ronaldo è diventato un simbolo del calcio e un idolo per milioni di tifosi. Inevitabile, quindi, che il fenomeno portoghese divenisse una delle figure più ricercate anche per pubblicità, film, serie tv e addirittura, nell’ultimo Carnevale di Viareggio, un’idea per uno dei carri presenti in sfilata. Anche l’attaccante della Juvetus, però, avrebbe difficilmente immaginato di poter diventare una statua di cioccolato. È accaduto in Svizzera per mano del pasticciere Jorge Cardoso, che ha realizzato una scultura a grandezza naturale alta 1,87 cm, indossante la maglia del Portogallo. Duecento le ore trascore dietro l’opera, raffigurata qui di seguito:

