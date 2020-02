Ronaldo imprescindibile: grazie a lui guadagnati 18 punti in classifica

TORINO- Trentacinque anni per Cristiano Ronaldo, che ha festeggiato quest’oggi allenandosi alla Continassa in vista della partita di sabato sera contro l’Hellas Verona. Un match in cui il portoghese vorrà continuare con la sua striscia di gol, che fin qui sono stati determinanti per il primo posto in classifica della Juventus. Come riportato da Goal.com, le 19 realizzazioni in Serie A di Cr7 hanno fruttato al club bianconero ben 18 punti, risultando ininfluenti soltanto contro Lazio e Napoli (unici due ko stagionali in campionato).