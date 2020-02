Ronaldo, il retroscena: quando il Lione rifiutò il suo acquisto

TORINO- Vigilia di Lione-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. Bianconeri in cerca di una vittoria esterna, che garantirebbe maggior sicurezza in vista del ritorno a Torino. A guidare l’attacco, ovviamente, ci sarà Cristiano Ronaldo, protagonista di un retroscena riguardante anche il club transalpino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, quando Cr7 aveva solamente 16 anni fu offerto dallo Sporting come contropartita per l’acquisto di Tony Vairelles. Secco fu il rifiuto da parte della dirigenza francese, che si sarà sicuramente pentita di questa sua scelta.

