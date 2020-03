Ronaldo, il messaggio di Lapo: “Ti sono vicino in questo momento difficile”

TORINO- Momenti difficili per Cristiano Ronaldo, volato in Portogallo per stare vicino a mamma Dolores, vittima di un ictus che l’ha costretta ad essere ricoverata in ospedale. Tanta la vicinanza verso il campione bianconero da tutto il mondo del calcio, anche da Lapo Elkann. Il cugino del presidente Agnelli, con un tweet, ha voluto esprimere la propria vicinanza a Cr7 in questa situazione: “Con tutto il mio cuore, sono vicino a te e alla tua famiglia, unisco le mani e vi mando amore, energia e positività in questo momento difficile”:

