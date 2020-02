Ronaldo il cannibale: più reti di tutti nelle prima 50 partite in serie A

TORINO- Alla soglia dei 35 anni (domani spegnerà le candeline sulla torta), Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi e continua a battere record su record. Con la doppietta messa a segno contro la Fiorentina, il fenomeno portoghese ha toccato quota 40 reti in serie A (50 totali con la Juventus), arrivando a raggiungere il primo posto nella classifica dei gol nelle prime 50 partite disputate in campionato. Nessuno, dal 1994/95, è infatti riuscito a fare meglio di lui: