Ronaldo: “Grazie per il vostro supporto, mia madre si sta riprendendo. Ora chiediamo un po’ di privacy”

TORINO- Cristiano Ronaldo, attraverso un post sui propri canali ufficiali social, ha voluto far sapere le condizioni di mamma Dolores, ricoverata in ospedale dopo essere stata colpita da un ictus. Come svelato da Cr7, la signora si sta riprendendo ospedale e la famiglia chiede ora un po’ di privacy: “Grazie per tutti i vostri messaggi di supporto per mia madre. Attualmente è stabile e si sta riprendendo in ospedale. Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare il team medico che si sta prendendo cura di lei, e chiediamo gentilmente che ci venga data una certa privacy in questo momento”. Il numero 7 è ancora in forte dubbio per la gara di domani sera contro il Milan:

