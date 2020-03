Ronaldo: Georgina e figli potrebbero restare in Portogallo a causa del Coronavirus

TORINO- Subito dopo il successo con l’Inter, in cui stranamente non ha timbrato il cartellino, Cristiano Ronaldo è volato immediatamente a Madeira per andare a constatare le condizioni di salute della madre. La signora Dolores, ricoverata in seguito ad un ictus che l’ha colpita nei giorni scorsi, è in fase di ripresa e molto presto potrebbe tornare alla sua vita normale. Una vita in cui, per qualche periodo, sarebbe accompagnata da Georgina e i figli di Cr7. Come riportato dal Diário de Noticias da Madeira, infatti, Ronaldo e compagna avrebbero preso questa decisione per la salute della famiglia, vista l’epidemia di Coronavirus che sta colpendo l’Italia in questo momento.

