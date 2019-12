Ronaldo, futuro da attore? Michele Placido: “Gli darei un’occasione nel mio prossimo film”

TORINO- Futuro da attore per Ronaldo? Il fenomeno portoghese, nella giornata di ieri, aveva dichiarato di aver messo in conto l’ipotesi di diventare una star del cinema una vlta appesi gli scarpini al chiodo. Una pazza idea, alla quale il noto attore e tifoso bianconero Michele Placido ha risposto tramite i microfoni di Tuttosport: “Ronaldo? Può chiamarmi quando vuole, una parte nel mio prossimo film la troviamo anche domani e magari si potrebbe rivelare un trampolino importante. Potenzialmente ognuno di noi potrebbe essere un attore. Cristiano lo vedrei bene nella parte del “Freddo” di “Romanzo Criminale”. È un tipo glaciale e razionale, un esempio di “calciattore”. Basti pensare al gol contro la Sampdoria, in cui aveva l’espressione di uno che pensava “adesso segno e vinco””.