Ronaldo festeggia Georgina: “Auguri amore mio, sei una donna e una madre fantastica”

TORINO- Cristiano Ronaldo ha dimenticato in fretta il ko della Juventus a Napoli. Il fenomeno portoghese, in gol anche ieri e per l’ottava gara consecutiva, si è infatti oggi concentrato sul compleanno della compagna Georgina, madre di due dei suoi figli. La bella modella argentina, con lui ormai dal 2017, compie oggi 26 anni e Cr7 ha voluto lasciarle una dedica speciale tramite un post sui social. Una foto, in compagnia di tutti i bambini, che recita parole dolci: “Auguri amore mio! Ti auguro una buona giornata! Sei una donna fantastica e una grande madre per i nostri figli. Ti amo così tanto tesoro!”: