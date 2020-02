TORINO- Cristiano Ronaldo continua ad andare in gol con grande regolarità, dimostrando di aver ormai superato il periodo di novembre. Per il fenomeno portoghese sono ora 19 i gol in campionato in 19 presenze, per un rendimento migliore di quello della scorsa stagione (in cui andò a segno “solamente” in 21 occasioni). Per lui, in totale in serie A, sono 40 i centri, in cinquante presenze. Doppia cifra tonda per Cr7, che può festeggiare alla grande il successo di oggi.