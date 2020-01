Ronaldo esulta per i 200 followers: “Grazie a tutti per condividere con me questo viaggio”

TORINO- Ennesimo traguardo raggiunto da Cristiano Ronaldo fuori dal campo. Il portoghese, che sta segnando a raffica in questo ultimo periodo con la Juventus, è da poco diventato la prima persona a sfondare il muro dei 200 followers su Instagram. Un risultato incredibile, che dimostra come Cr7 sia ormai una star riconosciuta in ogni angolo del globo. L’attaccante, con un altro post, ha voluto festeggiare questo successo con tutti i suoi followers: “Wow 200 milioni!!! Grazie a tutti per condividere questo viaggio con me ogni giorno!!”: