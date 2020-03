Ronaldo è volato in Portogallo, ma può esserci contro il Milan

TORINO- Grande paura per Cristiano Ronaldo e famiglia, avvisati in mattinata di un ictus che ha colpito la signora Dolores Aveiro, mamma dell’attaccante bianconero. Nonostante le condizioni della donna si siano stabilizzate nelle ultime ore Cr7, come riportato da Sky Sport, ha deciso di partire con un volo privato alla volta del Portogallo per controllare in prima persona lo stato di salute dell’amata madre. Secondo voci provenienti dal suo paese Natale, però, il numero 7 potrebbe prendere un altro volo privato nella prima mattinata di domani, così da essere disponibile per la partita di Coppa Italia contro il Milan.

