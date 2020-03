Ronaldo, è lui l’MVP del mese di febbraio

TORINO- La Juventus ha annunciato quest’oggi l’MVP del mese di febbraio da poco terminato. C’erano pochi dubbi sul possibile vincitore del premio, andato ancora una volta a Cristiano Ronaldo, che ha vissuto uno straordinario momento di forma raggiungendo le 11 gare di fila in gol in campionato. Per Cr7, però, non ci sarà nessuna premiazione questa sera prima del match con l’Inter, viste le restrizioni causate dall’emergenza Coronavirus.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<