Ronaldo e il regalo della Nike: un’Air Max con il suo nome in oro

TORINO – Circa due settimane fa il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo 35esimo compleanno.

Il portoghese ha ricevuto per regalo da Georgina una Classe G Brabus, e i regali non sembrano essere finiti. Ronaldo ha infatti mostrato attraverso le sue Instagram Stories il regalo fattogli dalla Nike: un paio di Air Max con il suo nome inciso in oro sui lati, con la forma de classico Swoosh della marca sportiva, sponsor del portoghese a vita. Un regalo molto apprezzato da Ronaldo, che ne ha postato la foto ringraziando l’azienda.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<