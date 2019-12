Ronaldo, contro la Samp la prima volta a “Marassi”

TORINO- Juventus subito al lavoro al JTC dopo il successo sull’Udinese, così da preparare al meglio l’ultima sfida di campionato di questo trionfale 2019. Bianconeri attesi dalla trasferta di Genova dalla Sampdoria, reduce dal successo al’ultimo respiro nel derby contro il Genoa. Sarà una nuova prima volta per Cristiano Ronaldo, che mercoledì sera metterà per la prima volta piede a “Marassi”. Cr7, tornato a segnare con regolarità dopo un novembre difficile, era infatti stato escluso da Allegri per le trasferte liguri della passata stagione, in cui la Juve rimediò due sconfitte (2-0 dai rossoblù, 2-1 dai blucerchiati).