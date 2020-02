Ronaldo come Quagliarella e Batistuta: undici gare consecutive a segno

TORINO- Dopo il turno di assenza contro il Brescia, Cristiano Ronaldo si presenta nuovamente come meglio sa fare: segnando. Il fenomeno portoghese, sbloccando la gara al 40′ su assist di Cuadrado, raggiunge quota 21 gol in 21 partite di campionato (gli stessi realizzati nella passata stagione), agganciando così Quagliarella e Batistuta a quota undici gare consecutive a segno in campionato. Tutto questo proprio nel giorno della sua millesima presenza in carriera. E, contro l’Inter la settimana prossima, Cr7 andrà a caccia della dodicesima sinfonia.

