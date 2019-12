Ronaldo, che eleganza alla cena di Natale!

TORINO- Come reso noto dalla Juventus tramite i propri canali ufficiali, il club si è riunito nella serata di ieri per celebrare la classica cena pre-natalizia. Presenti tutti i calciatori (ad eccezione del fuorirosa Mandzukic), lo staff tecnico e la dirigenza al Royal Park i Roveri. Classe ed eleganza mostrata dai bianconeri, specialmente Cristiano Ronaldo. Cr7, famoso per il suo stile in campo e fuori, ha postato oggi sui propri canali social ufficiali una foto in compagnia della bella Georgina e del figlio Cristiano jr., che in futuro spera di ripercorrere le orme sportive del padre. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera: gennaio di fuoco, ecco i 6 giocatori che possono arrivare subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA