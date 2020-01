Ronaldo cecchino dal dischetto: cinque su cinque rigori realizzati

TORINO- Cristiano Ronaldo ha ormai superato il brutto periodo passato a novembre e la rete contro la Roma ne è l’ennesima dimostrazione. Il fenomeno portoghese, al suo quattordicesimo gol in campionato (nono nelle ultime sei partite), è il vero e proprio trascinatore di questa squadra, che si è laureata ieri campione d’inverno. C’è poi un altro dato ad incoronare Cr7, che è quello dei rigori messi a segno. Dei sei totali ricevuti dalla Juventus in Serie A fin qui, l’ex Real ne ha battuti cinque, mettendoli tutti alle spalle del portiere. Un cecchino infallibile dagli undici metri, come dimostrato già ampiamente nella sua lunga carriera.