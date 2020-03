Ronaldo, attimi di felicità: a Funchal per il compleanno della sorella

TORINO- Subito dopo il successo contro l’Inter di domenica sera, Cristiano Ronaldo è volato in Portogallo per assistere da vicino mamma Dolores, ricoverata in ospedale per un ictus che l’ha colpita negli scorsi giorni. Il numero 7, dopo momenti di grande paura, è riuscito a godere di qualche attimo di felicità, festeggiando a Funchal il compleanno della sorella Elma. Da domani, però, Cr7 tornerà al lavoro a Torino, cercando di preparare al meglio la delicata sfida contro il Lione di settimana prossima: