Ronaldo arriva allo Stadium e saluta i tifosi…che non ci sono

TORINO- Siamo giunti al giorno di Juventus-Inter, recupero della gara rinviata la settimana scorsa per l’emergenza Coronavirus che ha colpito anche il mondo del calcio. Alla partita, inevitabilmente, non assisteranno i tifosi per evitare ulteriori contagi, lasciando lo Stadium vuoto in uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. Cristiano Ronaldo, però, ha trovato un modo simpatico e inusuale per mandare un saluto a tutti i sostenitori bianconeri. All’arrivo del pullman allo stadio, percorrendo i corridoi che portano all’interno, Cr7 ha infatti simulato dei saluti ai tifosi non presenti. Durante il riscaldamento, inoltre, il numero 7 ha rivolto degli applausi alla tribuna vuota. Un approccio molto sereno ad un appuntamento così delicato:

