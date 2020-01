Ronaldo, allo Stadium il rendimento è da record

TORINO- Dopo aver recuperato dalla fastidiosa sinusite che lo aveva costretto a saltare la gara di coppa Italia contro l’Udinese, Cristiano Ronaldo è pronto a riprendersi un posto in attacco. Cr7 partirà infatti da titolare stasera contro il Parma, per migliorare ulteriormente un record che già gli appartiene. Per gol segnati tra le mura amiche, infatti, in Europa nessuno ha un rendimento migliore dell’ex Real, a segno in ben otto occasioni su nove (unica eccezione la gara con il Milan dello scorso 10 novembre). E il numero 7 più famoso del globo non ha certo intenzione di fermarsi qui.