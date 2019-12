Ronaldo al canto del cigno? I dati dicono il contrario

TORINO- Dopo un novembre tormentato dai pochi gol e dai rumors di mercato, Cristiano Ronaldo si è definitivamente ripreso la Juventus in questo mese di dicembre. Il portoghese è tornato ad essere letale sottoporta, fungendo allo stesso tempo da importante tassello dell’undici bianconero con i suoi assist. Dati che quindi vanno a smentire (se mai ce ne fosse stato il bisogno) le tante voci che volevano Cr7 ormai al canto del cigno, così come quelli riportati da Sky Sport. Con le sue 10 reti in campionato, infatti, il numero 7 ha portato alla Juve la bellezza di 12 punti, risultando il secondo calciatore più decisivo alle spalle del solo Immobile (17 gol per 14 punti). Sul gradino più basso del podio il neo interista Lukaku, che con i suoi 12 gol ha fruttato 11 punti.