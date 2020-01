Romero, nel futuro potrebbe esserci l’Atalanta

TORINO- Intensi i contatti tra Juventus e Atalanta in queste settimane. I due club, dopo aver concluso l’affare Kulusevski, passato ai bianconeri in cambio di 40 milioni tra bonus vari, potrebbero presto mettere in piedi una nuova operazione. Protagonista Cristian Romero, centrale argentino di proprietà dei campioni d’Italia ma al momento in prestito al Genoa, dove si sta confermando su buoni livelli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il ragazzo potrebbe passare ai bergamaschi per rientrare nel notevole esborso economico fatto per l’attaccante svedese.