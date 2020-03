Romero, in estate ritorno per la permanenza

TORINO- Vista la sospensione del campionato, la Juventus è al momento concentrata su come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, in estate ci saranno diversi ritorni in bianconero dei giocatori in prestito attualmente, tra cui Cristian Romero. L’argentino, che sta disputando un’altra buona annata al Genoa, nei piani prenderebbe il posto di Daniele Rugani, per cui il club juventino starebbe lavorando alla definitiva cessione.

