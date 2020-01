Roma-Juventus, Sarri in cerca del terzo titolo di campione d’inverno

TORINO- Ghiotta occasione per la Juventus che, dopo il pareggio casalingo dell’Inter con l’Atalanta, ha la possibilità di tornare in solitaria in testa alla classifica del campionato. Ai bianconeri è però necessario un successo esterno sulla Roma che, invece, in caso di pareggio o vittoria bloccherebbe la squadra di Sarri al secondo posto. Il tecnico toscano va alla ricerca del suo terzo titolo di campione d’inverno in carriera (gli altri due con il Napoli nel 2015/16 e 2017/18), che sarebbe il trentunesimo in totale nella storia del club. In più del 60% dei casi, per quanto visto negli anni, chi si fregia di questo titolo si laurea poi campione d’Italia a fine stagione.