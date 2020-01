Roma-Juventus, quando a deciderla fu una “deliziosa punizione” di Zidane

TORINO- È il giorno di Roma-Juventus, uno dei big match della diciannovesima giornata di serie A. Bianconeri attesi da una difficile trasferta, da cui non tornano con i tre punti dall’ormai lontano 2014 (a decidere fu un gol di Osvaldo al 94′). Maurizio Sarri dovrà quindi fare affidamento su tutti i fuoriclasse a sua disposizione, che potrebbero deciderla in qualsiasi momento. Magari con una punizione, come fece Zidane nella stagione 1999/00. Nel post della Juve su Twitter, è proprio la magia del francese ad essere ricordata. Un 1-0 importante per gli uomini di Ancelotti in ottica scudetto, poi perso nella sfortunata partita con il Perugia all’ultima giornata: