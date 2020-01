Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Sarri ci riprova!

Roma-Juventus, ecco le formazioni ufficiali: Sarri non ha paura!

ROMA-JUVE – La Juventus ha l’occasione di riprendere il comando della classifica in solitaria. Il pareggio dei rivali nerazzurri consente ai bianconeri, in caso di vittoria, di tornare in vetta da soli. Per battere la Roma all’Olimpico ci sarà bisogno della migliore Juve possibile, che Sarri ha disegnato in maniera molto simile a quella vista contro il Cagliari. In difesa spazio ancora a Cuadrado, scelta più spregiudicata rispetto all’inserimento di Danilo o De Sciglio. La linea mediana sarà ancora composta da Bonucci e Demiral, a scapito di un de Ligt ancora non pienamente recuperato. Ancora spazio per Rabiot a centrocampo: il francese oggi affronta il suo primo big match italiano da titolare. I dubbi in attacco alla fine hanno fatto propendere Sarri per Ramsey alle spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. Dall’altra parte Fonseca scongiura l’ipotesi difesa a tre. A centrocampo spazio per Diawara e Veretout – praticamente gli unici a disposizione – a supporto dei soliti Pellegrini, Zaniolo, Perotti e Dzeko.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri