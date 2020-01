Roma-Juventus, i precedenti: giallorossi in vantaggio nei match dell’Olimpico

TORINO- Quella tra Roma e Juventus sarà la sfida che chiuderà la domenica della diciannovesima giornata di campionato. Partita mai banale quella con i giallorossi, spesso avversari per il titolo negli ultimi anni, che i campioni d’Italia non battono in trasferta dal lontano 2014 (1-0 con rete dell’ex Osvaldo). Un tabù da sfatare quello dell’Olimpico, che l’anno scorso vide trionfare la squadra allora allenata da Ranieri per 2-0 (reti di Florenzi e Dezko), contro una Juve ormai sazia e fregiatasi dell’ottavo scudetto consecutivo. Trentadue i successi dei capitolini in 85 precedenti, a fronte dei 25 successi juventini e dei 28 pareggi. Roma in vantaggio anche nei gol realizzati (122 a 98).