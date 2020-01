Roma-Juventus, i bianconeri sfatano due tabù in un colpo solo

TORINO- Grazie alle reti messe a segno da Merih Demiral e Cristiano Ronaldo, la Juventus ha avuto la meglio nell’incontro con la Roma che ha chiuso la domenica della diciannovesima giornata di campionato. I bianconeri, prevalendo con il risultato di 2-1, hanno sfatato in un colpo solo due tabù. Era infatti dal lontano maggio 2014 che la Vecchia Signora non riusciva a prevalere sui giallorossi all’Olimpico (a decidere allora fu l’unico gol in campionato di Osvaldo), mentre il gol mancava da tre partite (l’ultimo fu di Lemina nel ko per 3-1 del 2017).