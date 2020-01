Roma-Juve: stat of the game

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera contro la Roma per 1-2 grazie ai gol di Demiral e Ronaldo, e la società bianconera ha pubblicato le statistiche relative alla partita di ieri sul suo sito internet.

“ Da inizio dicembre ad oggi Ronaldo ha segnato 9 gol in Serie A, più di qualsiasi altro giocatore nei top-5 campionati europei nello stesso periodo. Inoltre, nello stesso periodo Cristiano ha segnato 9 dei 14 gol realizzati dalla Juventus in Serie A.

GLI ALTRI FACTS

La Roma non subiva due gol nei primi 10 minuti di gioco in un match di Serie A dall’aprile 2012, proprio contro la Juventus. E nell’era dei tre punti a vittoria, questa è la prima volta che la Roma subisce due gol nei primi 10 minuti di gioco di un match casalingo.

Dal lato della Juve, era dal 26 ottobre 2016 contro la Sampdoria che la Signora non realizzava due gol nei primi 10 minuti di gioco in Serie A.

Per la prima volta in questo campionato la Juventus ha subito più di 20 tiri in un match (22 in totale).

Terzo gol in Serie A per Demiral, tutti nel primo tempo e tutti su sviluppo di palla inattiva. Merih è il primo giocatore turco a segnare un gol con la maglia della Juventus in Serie A. Solo Kumbulla e de Ligt sono più giovani di Demiral tra i difensori andati a segno in questo campionato.

La Juventus ha realizzato tutti e sei i rigori ricevuti in questa Serie A (5 segnati da Ronaldo).

Ronaldo ha segnato 14 gol nelle prime 19 partite di questo campionato, gli stessi della scorsa stagione a questo punto: solo un altro giocatore nella storia della Juventus ha messo a segno almeno 14 gol in più di una stagione dopo le prime 19 gare di Serie A, John Hansen nel 1951, 1952, 1953.

Sei rigori subiti dalla Juventus in questo campionato, meno solo di Cagliari, Lecce, Udinese e Genoa.

Perotti ha realizzato 18 dei 20 rigori calciati in Serie A: 18 dei suoi 29 gol nel massimo campionato sono arrivati dal dischetto. Dal suo approdo alla Roma (2016/17) è uno dei due giocatori giallorossi assieme a Dzeko ad aver sempre realizzato almeno tre gol nel singolo campionato in Serie A.” (Juventus.com)