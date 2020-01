Roma-Juve, intreccio Zaniolo-Bernardeschi

TORINO- Quello tra Roma e Juventus sarà l’incontro che chiuderà la domenica della diciannovesima giornata di campionato. Incontro non semplice per i bianconeri, che faranno visita ad una squadra in cerca di riscatto dopo l’inatteso scivolone contro il Torino di settimana scorsa. Il match dell’Olimpico, però, sarà anche l’occasione per le due dirigenze di parlare di un possibile scambio di mercato: quello tra Nicolò Zaniolo e Federico Bernardeschi. A rilanciare l’indiscrezione è il quotidiano La Stampa, che racconta di come il numero 33 sia ormai fuori dai piani della Juve, essendo allo stesso tempo obiettivo di mercato giallorosso. Ai campioni d’Italia piace sempre l’ex Inter, che però è ritenuto un intoccabile dal tecnico Fonseca. Basterà l’inserimento del talento di Carrara a cambiare le carte in tavola?