Rinviata Juventus Under 23-Lecco

TORINO – Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul suo sito internet, la Lega Pro ha ufficializzato il rinvio di alcune partite.

Juventus Under 23-Lecco, match valido per il gruppo A del girone C, che avrebbe dovuto giocarsi nel weekend, è stato rinviato a causa dell’allarme Coronavirus. Oltre al match della squadra di Pecchia, sono state rinviate tutte le gare della 11 esima giornata di ritorno dei gironi A e B di Serie C. Si giocherà regolarmente, quindi, solo il girone C.

