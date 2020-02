Rinnovo con lo United? La Juve continua a seguire Pogba

TORINO – Il ritorno in bianconero di Paul Pogba è un sogno ricorrente dei tifosi bianconeri, sin dal giorno in cui il campione francese diede l’addio alla Juventus. I rapporti tra il ‘Polpo’ e il Manchester United sembrano tutt’altro che idilliaci, anche se le ultime dichiarazioni di Mino Raiola hanno destabilizzato l’ambiente bianconero. Il procuratore di Pogba ha parlato di un possibile rinnovo contrattuale con i ‘Red Devils’, ma – stando a quanto riferito da Leggo – la Juventus non mollerà il colpo. Pogba resta nel mirino dei bianconeri, che tenteranno altri assalti da qui a giugno.

