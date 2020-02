Rinnovo ancora lontano per Mertens, la Juve ci pensa

TORINO – Dopo anni di gol e grandissimi risultati, il matrimonio tra Dries Mertens e il Napoli potrebbe interrompersi. Il belga, con il contratto in scadenza a giugno, sta trattando per il rinnovo, ma l’esito positivo – riferisce la Gazzetta dello Sport – sembrerebbe ancora lontano. Mertens è stato accostato anche alla Juventus come possibile colpo a parametro zero, con i bianconeri che a questo punto rimangono alla finestra e monitorano la situazione.

