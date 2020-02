Riki: “Ronaldo il mio idolo, spero il Milan vinca il derby”

TORINO- Serata finale del Festival di Sanremo, che staserà proclamerà il settantesimo vincitore della manifestazione. Tra i cantanti in gara anche il giovane Riki che, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha concesso una breve intervista sull’altra sua passione: la Juventus. Queste le sue parole: “Ronaldo è il mio idolo dai tempi dello Sporting. Quando l’ho visto seduto in prima fila è stata una grande emozione, mi ha fatto dimenticare per un attimo la canzone. Spero che il Milan riesca a battere l’Inter grazie a un gol di Ibra. Anche un pareggio andrebbe bene, l’importante è tenere i nerazzurri a distanza”.