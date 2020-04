Rettifica su parole di Carlo Pellegatti

Il giorno 5 Aprile 2020, Juvenews.eu ha pubblicato un articolo con alcune dichiarazioni per errore attribuite al giornalista Carlo Pellegatti. Nel testo, veniva riportata questa frase: “De Santis era uno dei numerosissimi arbitri a libro paga di Moggi e della Juventus e ce li ricordiamo bene quegli arbitraggi. Il Milan ha il dovere di mettersi in bacheca quattro scudetti in più (1973-2005-2006-2012). Tutti campionati rubati dalla Juve al Milan“. In realtà queste parole sono state dette da un tifoso a ridosso delle dichiarazioni dello storico volto Mediaset. Per un errore legato alla composizione del pezzo (fatta in maniera errata) il commento dell’utente, è stato attribuito al collega. La redazione di Juvenews, quindi, ha provveduto a cancellare l’articolo e a chiedere immediatamente la de-indicizzazione dello stesso da qualsiasi pagina di google news. Per questo motivo, il Direttore della testata, l’autore dell’articolo e tutta la nostra redazione porgono sentite e dovute scuse a Carlo Pellegatti, così come a Luciano Moggi e a tutti i lettori.