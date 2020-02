TORINO- Nella finestra di mercato chiusasi da poco, il Barcellona ha annunciato l’acquisto del giovane Trincao, che rimarrà però in prestito al Braga fino a fine stagione. Un colpo in prospettiva quello dei blaugrana, che hanno anticipato la concorrenza, beffando tra le altre anche la Juve. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club bianconero aveva pensato già in estate all’arrivo del portoghese, per cui era pronta un’offerta da ben 60 milioni di euro.