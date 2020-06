Retroscena Mazzola: “Boniperti mi voleva alla Juve, ma declinai la sua offerta”

TORINO- Ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l’ex simbolo dell’Inter Sandro Mazzola ha svelato un clamoros retroscena riguardante un suo passaggio alla Juventus: “Ero in scadenza con l’Inter. Alla fine di un allenamento mi si affiancò una macchina targata Torino, dentro c’era Boniperti. Mi invitò in un ristorante della periferia e mi raccontò che, di nascosto, andava a vedere gli allenamenti del Torino dove giocava mio padre Valentino e ne era innamorato. Mi offrì una fabbrica della Fiat e una agenzia di assicurazioni in cambio di un passaggio in bianconero e io gli dissi che avrei dovuto pensarci. Di solito sono un mangione, ma quei giorni non toccavo cibo e mia madre se ne accorse subito. Le spiegai la situazione e lei mi disse: “Tuo padre si rivolterebbe nella tomba, gli devi dire di no”. Il giorno dopo mi chiamò Boniperti, lo ringraziai ma declinai l’offerta”.

