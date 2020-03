TORINO – Secondo quanto riportato da calciomercato.com, lo scorso dicembre il Milan avrebbe provato a piazzare Paquetà alla Juventus in uno scambio alla pari con Bernardeschi. La trattativa era in stato avanzato ma poi i bianconeri avrebbero deciso di rifiutare per la differenza della valutazione dei due cartellini e per un problema legato agli ingaggi dell’esterno italiano e del centrocampista brasiliano.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<