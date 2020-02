Renzi “bacchetta” Sarri: “Offensivo verso le Poste, il suo è stato un autogol”

TORINO- Matteo Renzi, ai microfoni di Adnkronos, ha detto la sua in merito alle polemiche scatenate dalle frasi di Maurizio Sarri in conferenza verso le Poste Italiane: “Quello che ha detto è un modo di dire tipico del passato, ma al giorno d’oggi le Poste sono una delle aziende più innovative del paese, sia in fatto di consegna che di innovazioni. Senza volero Sarri è stato offensivo. Poste ha subito un grande cambiamento in meglio in questi anni e sarà una delle più importanti aziende del prossimo ventennio, perchè ha saputo scommettere sul futuro. Faccio i complimenti all’a.d. Del Fante, perchè il suo è stato un grande lavoro. Quello di Sarri, invece, un autogol”.

