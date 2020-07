TORINO- Non sarà una partita facile per Maurizio Sarri, ma neanche per la Lazio. Simone Inzaghi arriverà a Torino con il record di assenze tra le fila della sua squadra: oltre a Marusic, Lulic, Lucas Leiva, Correa e Radu, all’ultimo minuto si sono aggiunti alla lista anche Jony e Luis Alberto.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<