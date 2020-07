TORINO- Il futuro di Gonzalo Higuain condizionerà anche quello di Roma e Napoli. Il suo trasferimento infatti, consentirà alla Juventus di portare in rosa un altro nome per l’attacco, con società e allenatore che dovranno decidere se ricadere su Dzeko della Roma (con la società giallorossa costretta a far cassa) o su Milik del Napoli, che ha deciso di non rinnovare con il club partenopeo.

