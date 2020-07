Rebus difesa per Maurizio Sarri

TORINO- Non sarà quello dell’Atalanta, ma l’attacco del Sassuolo non è certamente da sottovalutare. Soprattutto con una difesa da reinventare: Il tecnico bianconero deve capire ancora se Leonardo Bonucci ce la farà o meno, in un momento delicato visto che l’Atalanta stravincendo si è portata a meno sei e vincere a Sassuolo sarebbe fondamentale. Al suo posto potrebbe scendere in campo Rugani, che però nelle ultime uscite non ha di certo brillato.

