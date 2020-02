Real Madrid, Fabian Ruiz alternativa a Pogba

TORINO – La telenovela Pogba rischia di diventare una vera epopea. Il francese, che potrebbe lasciare Manchester a giugno, sembrerebbe essere il principale obiettivo della Juventus per la prossima stagione. Ma i bianconeri sono in buona compagnia, perché anche il Real Madrid ha sondato il terreno per Pogba. I ‘blancos’ andranno verso un profondo rinnovamento della rosa, ma secondo i media spagnoli potrebbero anche decidere di abbandonare la pista Pogba per concentrarsi sull’obiettivo Fabian Ruiz. Nonostante una stagione fatta di prestazioni altalenanti, il talento del gigante spagnolo non è in discussione. A Madrid lo sanno bene e in estate potrebbero decidere piazzare l’assalto decisivo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<