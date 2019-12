Ravanelli: “La sconfitta può aiutare la Juve a correggere i difetti, Sarri deve trovare l’equilibrio”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli ha analizzato la sconfitta della Juventus contro la Lazio in supercoppa: “Forse è un bene che la Juve abbia perso. La sconfitta può aiutare a corregge i difetti in vista dei due veri obiettivi stagionali: scudetto e Champions League. Bisogna trovare una soluzione ai troppi gol subiti, visto che nella sua storia questo club non ha mai preso così tanti gol. Sarri dovrà essere bravo a trovare il giusto equilibrio per la sua squadra, mettendo in campo i giusti interpreti. Lazio? Ha una grande squadra, ma ha sempre ottenuto meno di quello che meritava in questi anni. Quando hai certi giocatori a disposizione dispiace pensare che la squadra non abbia mai raggiunto la Champions”.